Após 13 anos, professores de Epitaciolândia recebem o Piso Nacional do Magistério

Na data em que se celebra o Dia Nacional do Piso do Magistério, os professores da rede municipal de ensino de Epitaciolândia tiveram, após 13 anos de espera, acesso ao benefício que foi instituído ainda no ano de 2009. O pagamento dos salários de março dos servidores do município foi antecipado pelo prefeito Sérgio Lopes para esta terça-feira (23).

De acordo com a Assessoria de Comunicação da prefeitura, apesar das dificuldades econômicas impostas pelo enfrentamento à pandemia, que reduziu as atividades produtivas, promovendo uma consequente queda na arrecadação de tributos, o município redobrou os esforços para manter as suas obrigações rigorosamente em dia.

“Hoje é um dia histórico para Epitaciolândia, estamos implementando o piso nacional do magistério para todos os professores da rede municipal, cumprindo com uma promessa de campanha de que faríamos isso em 90 dias. Hoje esse sonho de muitos profissionais da educação se torna realidade”, disse o prefeito Sérgio Lopes.

A presidente do Núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) de Epitaciolândia, Elvira Ramos, comemorou a conquista. “Nossa, é uma felicidade muito grande, depois de tantos anos de lutas é muito bom ver todos os professores felizes. É uma vitória para todos da categoria da Educação Municipal”, disse a sindicalista.

Com o pagamento do mês de março dos servidores municipais, a prefeitura injetou nesta terça-feira um montante de cerca de R$ 1,5 milhões na economia local, segundo informação do secretário de Finanças de Epitaciolândia, Antônio Rocicley da Silva. Segundo ele, a antecipação se deu graças ao zelo com erário e a austeridade fiscal que a atual gestão defende.

“Estamos tendo o maior cuidado com os gastos da prefeitura, evitando despesas desnecessárias e, com isso, estamos conseguindo manter a folha de pagamento dos servidores municipais em dia mesmo em um momento de pandemia como o que vivemos”, afirmou o secretário à Assessoria de Comunicação do município.