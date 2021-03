Alan Rick é um parceiro do Estado no combate a Covid-19

Desde que o governo do Estado decretou situação de emergência, em março do ano passado, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, quase 66 mil casos da doença e 1.201 óbitos já foram confirmados em todo o Acre.

Ao longo desse período o deputado federal Alan Rick (DEM) tem trabalhando incansavelmente na busca de recursos para garantir o melhor tratamento aos acreanos vítimas do vírus. O parlamentar já garantiu R$ 10 milhões em emendas extraordinárias para a Saúde do Estado do Acre, 70 respiradores para unidades de saúde na capital e no interior, além de intermediar a entrega de mais de 50 respiradores doados ao Estado pelo Ministério Público do Trabalho.

Alan conseguiu ainda a doação ao Acre de cinco mil itens de proteção ao coronavírus (álcool gel, máscaras, luvas e protetores faciais), através da boa relação que tem com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley.

O deputado também deu sua contribuição para a aquisição de vacinas. “Tenho acompanhado de perto a luta do governador Gladson para comprar vacinas para o nosso Estado. Nesse sentido, destinei da minha emenda de bancada R$ 1 milhão para a compra de vacinas para o povo do Acre que em breve serão disponibilizadas”. E acrescentou: “não se trata apenas de buscar recursos e condições de melhor atendimento e vacinas para o nosso povo. Estamos estendendo a mão, buscando ajudar naquilo que podemos diante do sofrimento das famílias”.

Vacinação em massa

Alan Rick, juntamente com os demais parlamentares que integram a bancada federal acreana, encaminhou no dia 16 de março um Ofício ao presidente da República Jair Bolsonaro solicitando em caráter de urgência a vacinação em massa da população acreana, em função da situação de Calamidade Pública em que o Estado se encontra.

“Os hospitais públicos e privados e, inclusive, os hospitais de campanha montados, se encontram praticamente com 100% de suas UTI’s ocupadas, em colapso. Pedimos, portanto, que o Governo Federal nos dê o suporte necessário nesse momento a fim de que a situação no Acre não se agrave conforme aconteceu no Amazonas. (Assessoria)