Rio Branco FC deve oficializar nesta segunda desistência do Campeonato Acreano

Com as restrições impostas pelo governo para tentar frear o aumento da Covid-19, está proibido a realização de partidas de futebol, mesmo profissional, e até dos treinamentos coletivos. Com isso, o Campeonato Acreano que deveria ter começado no último dia 7, mas não tem data para iniciar. O atraso tem comprometido o já deficitário caixa dos clubes do estado e a competição corre o sério risco de não acontecer.

O primeiro clube a anunciar medidas drásticas foi o Galvez, atual campeão estadual. O Imperador anunciou que enquanto não tiver uma posição sobre a liberação de jogos e treinos e uma previsão para o início da competição, vai mandar todo mundo para casa. Entre jogadores, comissão técnica e funcionários de apoio do clube são cerca de 40 pessoas que vão ficar sem seus empregos.

Agora, é a vez do Rio Branco anunciar a desistência da competição. Em conversa com o ac24horas, o presidente do clube Neto Alencar, lamentou, mas disse que é a única alternativa. “Eu estou com 33 empregos diretos, com 21 jogadores alojados, mais comissão técnica e mais funcionários. Ninguém tem como segurar isso, não há o que fazer. Isso não é uma opinião nossa apenas, os outros clubes também vão anunciar a desistência”, afirma.

Alencar diz que o protocolo do futebol é seguro e reclama que os representantes de clubes não conseguem falar com o governador. “O protocolo do futebol só perde para o da NBA. No ano passado, em cinco meses, cada jogador fez 22 testes da Covid-19. Estamos a duas semanas tentando falar com o governador, mas infelizmente ele está blindado e nem conseguimos ser recebidos. São mais de 230 empregos diretos que infelizmente serão perdidos”, explica.