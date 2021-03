Medidas restritivas pela Covid-19 continuam em todos os municípios do Acre, decide Comitê

O Acre voltou a ser o estado com maior índice de isolamento social, mas, recuou 8,1 pontos com relação ao domingo passado. Depois de registrar 55,4% no sábado, o estado alcançou 56,3 de pessoas isoladas no domingo. Os dados são do mapa brasileiro da covid-19.

Estados das regiões sul e norte que vivem situação semelhante ao Acre, com leitos de UTIs lotados, estão entre os cinco com maior percentual de pessoas em casa. Rio Grande do Sul (50,7%), Ceará (50,4%), Paraná (50,2%) e Pará (49,9%) completam o ranking dos cinco colocados.

Na outra ponta, Rio de Janeiro é o último colocado com 42,31%, seguido por Mato Grosso do Sul (43,1%), Roraima (43,4%), Goiás (43,4%) e Santa Catarina (44,5%).

O recuo preocupa as autoridades da saúde pública no Acre. O isolamento horizontal é uma medida indicada no cenário atual que embora apresente resultado no ponto de vista epidemiológico, afeta a economia.