Condição de trafegabilidade da BR-317 é investigada pelo MPF

Após uma enxurrada de denúncias de assédio moral e perseguição a servidores da unidade do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa) em Xapuri, o gerente Antônio Marcos da Silva Mansour, que estava no cargo desde o começo da atual gestão estadual, teve a sua nomeação tornada sem efeito pela direção da autarquia.

A portaria tornando a nomeação de Marcos Mansour sem efeito foi publicada na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial do Estado do Acre. A decisão saiu após o gerente ter sido afastado depois de se envolver em uma confusão com um funcionário na qual terminou ferido com um golpe de faca na região do ombro.

Em seguida ao episódio, tanto ele quanto o servidor, Rainê Amorim, foram afastados de suas funções. Antes disso, a direção do Depasa já havia recebido denúncias do Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários do Acre sobre diversas situações envolvendo a maneira truculenta como Mansour conduzia o órgão na cidade.

Antônio Marcos Mansour já havia sido afastado uma vez do cargo, depois de ter sido preso por agredir fisicamente a própria esposa, no dia 12 de janeiro de 2020. No entanto, depois de um mês ele foi reconduzido à função pelo então diretor-presidente do Depasa, Zenil Chaves, que disse: “Se a esposa perdoou, quem sou eu?”.

Logo após o episódio mais recente, Jader Sobrinho, diretor administrativo do Depasa, esteve em Xapuri onde conversou com servidores e com o agora ex-gerente. Ele disse que o Depasa tem buscado garantir a integridade física e emocional dos servidores e que os recorrentes acontecimentos iam contra esse princípio da gestão.

“Após acareação, foi concluído que não havia condição da permanência do agora ex-servidor na gerência da unidade do Depasa em Xapuri, que foi substituído imediatamente por um profissional que já atuava na localidade como servidor terceirizado, e conhece os desafios enfrentados no município”

Também foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira a portaria designando o novo responsável pela direção do escritório da autarquia em Xapuri. Ele é Eguinaldo Siqueira de Almeida, um dos servidores do quadro de terceirizados do órgão. Ele vem respondendo interinamente desde o afastamento de Mansour.

O ac24horas foi atrás de informações também sobre a situação do servidor Rainê Amorim, que feriu Marcos Mansour na ocasião do episódio que resultou em seu afastamento. Ele responde na Justiça por lesão corporal leve e no âmbito administrativo ainda segue afastado, sem definição do seu futuro na autarquia.