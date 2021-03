Acre lidera apresentação de declaração do imposto de renda na Amazônia

Em sessão online nesta segunda-feira, 22, a Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19 na Assembleia Legislativa do Acre reuniu-se com o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, para debater a situação da vacinação contra o coronavírus na capital. Com Frank Lima, o debate se deu em relação aos casos de fura-fila e questionamentos em relação à vacinação contra Covid-19.

O deputado Edvaldo Magalhães relembrou a declaração do diretor da Policlínica da PM, que afirmou que a vacinação dos 17 estagiários era de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Na época, o diretor Wagner Estanislau de Araujo justificou que a autorização para vacinar os servidores da policlínica coube, exclusivamente, à Semsa, bem como toda a execução da vacinação.

“Ele disse que a decisão foi sua e o secretário diz que a responsabilidade daquela situação é de quem pede”, observou Magalhães, lembrando que estudantes de Medicina se queixaram de que atuavam nas unidades e até então não tinham sido vacinados à época do episódio dos fura-fila.

“Afinal de contas quem é mesmo a responsabilidade pela tomada dessas decisões?”, indagou Edvaldo.

Em resposta ao deputado, Frank Lima não quis culpar o diretor da Policlínica da PM, mas ponderou que cada lista enviada à Semsa para vacinação é de responsabilidade de cada diretor de unidade de saúde.

“A responsabilidade das policlínicas é inerente a quem ela dirige. O que podemos fazer do ponto de vista administrativo é ver quem vai ser vacinado é que a unidade listou”, destacou. Depois do episódio dos estagiários é que as unidades, incluindo o CRM, pediram vacinação a estudantes estagiários.

Em outro trecho, o deputado Daniel Zen quis saber como é feita a checagem das listas de profissionais que serão vacinados em clínicas privadas. Zen questionou também em relação à demora vista em Rio Branco na aplicação da vacina.

“Nós vivemos um momento muito tenso”, disse Frank Lima, explicando que o Ministério da Saúde envia vacinas com recomendação do público prioritário. “Quem destina o público-alvo é o Ministério da Saúde”, explicou o secretário. “Quando a gente pede às entidades públicas e privadas os diretores dessas unidades são os responsáveis. Não temos pessoas suficientes para checar. Eles estão lidando com as pessoas no dia a dia”, disse Lima.

“Dizer que está na linha de prioridade não tenho como dizer isso. A Policlínica da PM enviou a primeira lista e a Vigilância Epidemiológica pediu para filtrar porque não havia vacinas suficientes”, disse. Houve pedidos de filtros a várias unidades e houve devolução das listas para que elas fossem enxugadas. Depois, a equipe da Saúde seguiu para o local fazer a vacinação de acordo com a lista”, destacou.

Lima disse que não sabe dizer se vacinar estagiários é caso de fura-fila. Porém, segundo ele, o grupo está no protocolo de prioridades do Ministério da Saúde.

Sobre a lentidão da vacina, Lima disse não ser verdade. “Quando recebemos as primeiras doses estavam destinadas a um público-alvo e não podíamos fazer drive-trhu”, disse, lembrando que sempre que recebe um novo lote destina uma parte a profissionais de saúde. A lentidão é porque a aplicação tem de ser feita nas unidades. Além disso, são mais de 450 idosos acamados e a aplicação é feita de domicílio a domicílio. “Essa parte não vai ser rápida”, observou, informando que está pedindo ampliar de 30% para 50% a disposição de vacinas para a capital do Acre. Além disso, a Secretaria de Saúde criou uma página que atualiza mais rápido que a do Ministério da Saúde”, salientou.

Por fim, ele destacou que o município de Rio Branco tem 123 vacinadores e há possibilidade de vacinar 15.000 pessoas ao dia, mas que, no entanto, não há doses disponíveis. Ele disse que está convocando novos técnicos para montar até seis drivers-thru para acelerar a vacinação.