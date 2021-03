Fios roubados de gerador de oxigênio do Into não comprometeu atendimento, diz Osvaldo Leal

O Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da Covid-19, foi alvo de um grupo de criminosos na madrugada deste sábado, 20, em Rio Branco. Segundo informações, foram roubados aproximadamente 60 metros de fio de alta tensão.

No Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), a gerente do Into, Lorena Seguel, informou que os fios estavam conectados normalmente na noite de sexta-feira, 19, porém, na manhã deste sábado, já não estavam mais no local.

Procurado pelo ac24horas, o diretor do Into, Osvaldo Leal, afirmou que apesar do roubo dos fios nada foi comprometido em relação ao atendimento dos usuários do Into.

Ele explicou que os fios roubados eram de um terceiro gerador, que foi instalado na manhã deste sábado, 20, no Into, exclusivamente, para garantir o funcionamento da usina de oxigênio do Into em caso de falta de energia na unidade hospitalar.

“Os fios já foram repostos pela equipe do governo e a instalação desse gerador extra foi concluída no final da manhã deste sábado. Está tudo em pleno funcionamento”, garantiu.