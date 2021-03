Agricultura e Fiocruz identificam 26 produtos amazônicos com potencial de mercado

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Pela previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) espera-se um fim de semana de lockdown chuvoso em todo o Acre. Neste sábado (20) o tempo varia sua nebulosidade entre nublado e encoberto em todo o Estado.

Já de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Pesquisas Climática (Cptec), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a probabilidade de chover em Rio Branco neste sábado é de 80%.

Baseando-se em diferentes perfis, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) calcula acumulado de chuva de até 150 milímetros entre a sexta-feira (19) e o dia 25 de março no Acre. Na sexta a chuva foi intensa pela manhã em Rio Branco.

Hoje (20/3) começa o outono no hemisfério sul, quando as chuvas tendem a diminuir. De acordo com O Tempo Aqui, portal acreano de informes climáticos, é no outono que as chuvas diminuem sensivelmente devido à penetração das primeiras ondas de frio polar seco, quando as temperaturas caem bastante no Acre, no sul e oeste do Amazonas, no sul e oeste de Rondônia, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

“Neste outono de 2021, as condições meteorológicas atuais observadas na Antártica e sobre o oceano Atlântico, analisadas por nós, indicam que ocorrerão temporais, com raios e ventanias, entre abril e maio, com a chegada das primeiras massas de ar polar, o que provoca choque e turbulência na atmosfera, dando origem às tempestades típicas desta estação do ano no Acre e nas áreas próximas”, diz O Tempo Aqui.

No entanto, completa o portal, as quedas um pouco mais acentuadas da temperatura deverão acontecer no mês de junho, quando, no dia 20, começará o inverno austral no nosso país.