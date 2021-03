A encruzilhada perigosa na pandemia

O PRESIDENTE DO MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB) acabou com a festa da anunciada nomeação do pecuarista Nenê Junqueira, até ontem filiado ao PSL, para ser o secretário de Agricultura do governo Gladson Cameli, como sendo indicação do MDB. “Pode ser indicação pessoal do Márcio Bittar, não do MDB como partido. Ao Márcio foi dada a missão de conversar com o Gladson, não de decidir nomeações pelo MDB”, destacou Flaviano ontem ao BLOG DO CRICA.

Flaviano, que foi mantido pela executiva nacional na presidência do MDB para mais um ano de mandato, destacou que uma indicação para uma secretaria ter que ser chancelada em reunião da executiva regional, o que não aconteceu em relação ao empresário Junqueira. O MDB, como partido, continua não integrando oficialmente o governo do Gladson, deixou ontem bastante claro o presidente do MDB. O episódio indica que foram com sede ao pote.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

ESTE anúncio do pecuarista Nenê Junqueira para comandar a secretaria de Agricultura do estado, é mais uma manobra da dupla Batman & Robin do MDB, formada pelo senador Márcio Bittar (MDB) e pelo ex-prefeito Aldemir Lopes, que agem como donos do MDB.

FARDO PESADO

O ALDEMIR LOPES é bom estrategista político, mas o seu tempo passou, e precisa renovar o MDB em Brasiléia.

ANDE BENEFICIADO

NA VERDADE, a manobra – e aqui não discuto a boa qualificação do indicado – foca deixar nas mãos do Márcio Bittar, duas secretarias: SEDUC e Agricultura.

SE DER SOPA, ELE SENTA!

NÃO CONDENO a esperteza do senador Márcio Bittar (MDB) de querer ampliar seus espaços no governo, isso é da política, e se derem sopa convence até o Gladson para se levantar da cadeira de governador, para ele sentar.

AULA DE HABILIDADE

MESMO não tendo nada com o lamentável fato, o governador Gladson deu uma aula de humildade e habilidade política ao prefeito Bocalom, ao pedir desculpas aos Garis, vítimas de violência, fruto de uma ação da PMRB, que botou a PM contra a categoria.

É REFRESCO, NÉ CADMIEL?

O DEPUTADO Cadmiel Bonfim considerou normal a PM jogar spray de pimenta nos olhos de Garis indefesos. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né Cadmiel?

TUCANOS COMEMORANDO

OS TUCANOS comemoram a prevista demissão do secretário de Agricultura, Edivan Maciel. É que, mesmo indicado pelo PSDB ao cargo, deu um tuba na candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) à PMRB, e apoiou a ex-prefeita Socorro Neri. Vingança é um prato que se come frio.

COM TODO RESPEITO

COM TODO respeito que o vice-governador Major Rocha me merece, vejo como um tremendo blefe para a plateia, dizer que pode ser candidato a governador em 2022.

NÃO É UM POLÍTICO TAPADO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha não é um político tapado, pelo contrário, está na cota de vida inteligente, e por isso sabe que, seus espaços majoritários encurtaram.

PEÇA MAL MEXIDA TEM UM PREÇO

UM VELHO amigo político costuma dizer que peça mal mexida na política paga um preço. Estes 54% de condenação por sua ação na pandemia, é o fruto da ação negacionista da ciência pelo presidente Jair Bolsonaro.

MAL EM TODAS AS SIMULAÇÕES

BOLSONARO apareceu mal em todos os cenários da pesquisa do Data-Folha, realizada esta semana, com os seus índices abaixo dos governadores e prefeitos.

NÃO VAI MUDAR

CONEVERSANDO ontem com um amigo próximo do prefeito Bocalom, este garantiu que, o prefeito não vai abrir conversas com vereadores para ter um líder ou formar uma base de apoio na Câmara Municipal.

TOMANDO CORPO

O GRUPO dos “independentes” em relação ao governo Gladson na ALEAC, vai tomando corpo. Começou com o deputado Roberto Duarte (MDB), recebeu a adesão do deputado Fagner Calegário, e agora ganhou um novo integrante, o deputado Neném Almeida. Mais barulho!

NADA MAIS OPORTUNO

NADA MAIS oportuno que a manifestação da bancada federal, com endosso do governador Gladson, de pedir do governo federal aumento na cota de vacinas ao estado, cujo sistema estadual de saúde entrou em colapso.

DÍVIDAS DAS IGREJAS

É MUITA falta do que fazer. A Câmara Federal está votando para anular todas as dívidas das igrejas, inclusive as tributárias, querem criar uma casta dos intocáveis.

TENTE FAZER!

TENTE um empresário não pagar os seus tributos para ver se não perde tudo e, corre o risco de entrar em cana. O Brasil, decididamente, não é um país sério.

FORÇA, ALAN!

Força positiva e muita fé ao deputado federal Alan Rick (DEM), que luta para salvar a mulher com a Covid.

NÃO SOMA NADA

A DEPUTADA FEDERAL VANDA MILANI (SD) não acrescentará nada em termos de força política, se entrar no PSDB para comandar o partido; o seu grupo político é familiar, não tem um deputado na ALEAC e nem um vereador na capital. Levará apenas o seu mandato.

VOLTOU PARA A GELADEIRA

O EX-PREFEITO de Brasiléia, Aldemir Lopes, mandou gelar a cerveja e comprou a carne do churrasco para comemorar a indicação de um nome ligado a ele para o núcleo da Educação em Brasiléia. Levou uma loba e guardou as tralhas. Não se solta foguete antes da hora.

FOME COM A VONTADE DE COMER

GANHAM os dois com a aliança Fernanda Hassem para Federal e Maria Antônia Estadual. Antônia entra no espólio da Fernanda em Brasiléia, e a Fernanda no espólio do casal Deda-Maria Antônia, no Vale do Juruá.

FRASE MARCANTE

“A boca é um órgão que será tanto mais de confiança quanto mais silencioso se mantiver”. José Saramago.