Governo pesquisa como acreanos se comportam nos cuidados contra Covid-19

Raimundo Fernando da Silva de Souza, de 37 anos, foi morto com um golpe de faca no peito após agredir seu seu sogro, o idoso Rosemide Carmo da Silva, de 67 anos. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, dentro de uma residência localizada na rua México, no bairro Habitasa em Rio Branco.

Segundo informações da irmã do idoso e de moradores da região, Raimundo e sua esposa (a filha do senhor Rosemide) são usuários de drogas, e sempre agrediam o idoso Rosemide. Cansado de ser espancando, em mais um episódio de agressão, Raimundo pegou uma faca e tentou matar o idoso, que reagiu.

Ele tomou a faca de Raimundo e desferiu uma facada no peito do genro e em seguida fugiu do local. Mesmo ferido, Raimundo ainda conseguiu sair da casa e caiu na rua.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém quando os paramédicos chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos, Raimundo já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fez patrulhamento na região em busca de prender o idoso Rosemide, mas ele não foi encontrado. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro da casa do idoso.

O corpo foi removido da rua e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia aguarda o idoso se apresentar na delegacia especializada.