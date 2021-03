Diretor do hospital de Xapuri nega que terá apenas um médico a partir de abril

Everaldo Pereira de Souza, 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com cinco tiros em via pública na noite desta sexta-feira, 18. O crime aconteceu na rua Quinze, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Everaldo estava com sua irmã na frente de uma residência bebendo, quando um jovem passou correndo na rua sendo perseguido por um criminoso que efetuou vários tiros. Everaldo foi atingido com dois tiros nas costas, dois nas pernas e um nos testículos. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr e se esconder debaixo de um caminhão. A irmã de Everaldo não foi atingida. O criminoso fugiu em um táxi com seus comparsas que estavam dando cobertura a ação.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, e seguem em busca de prender os criminosos que podem estar com um taxista sequestrado, o obrigando a dirigir o veículo até as áreas de facção rival para fazer ataques contra membros de facção.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.