Aleac manifesta pesar pela morte do ex-deputado Sérgio Taboada

No total do estado, a taxa de ocupação de UTI’s é de 96,2%

Desde o último dia 13 até esta quinta-feira, 18, a taxa de ocupação de leitos de UTI tanto no Pronto Socorro de Rio Branco quanto no Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Ac) tem sido, ininterruptamente, de 100%, de acordo com o Boletim Informativo da Assistência à Saúde no Estado do Acre, divulgado nesta tarde.

O acompanhamento da ocupação de leitos em decorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) indica que o total de internações informadas nesta quinta-feira é de 449, sendo 380 no SUS e 69 na rede privada. Desse total, 368 pacientes tiveram resultado positivo para Covid-19. São 120 internações em UTI – 102 no SUS e 18 na rede privada.

Em enfermarias, em todo o estado, são 329 internações registradas no boletim desta quinta-feira – 278 no SUS e 71 no privado. Há 6 pacientes na lista de espera para leitos de UTI. Aguardam transferência para outras cidades 11 pacientes – 4 para enfermaria e 7 para UTI. Já transferidos, há 3 em Cruzeiro do Sul – 2 em enfermarias e 1 em UTI.

No total do estado, a taxa de ocupação de UTI’s é de 96,2% e a de leitos clínicos é de 71,1% – as unidades descritas são o Pronto Socorro de Rio Branco, Into-Ac (Hospital de Campanha + Hospital do Idoso (extensão Into), Hospital de Campanha/Hospital Regional do Juruá e Hospital Regional Raimundo Chaar, de Brasiléia.

Por regional de saúde, o Baixo Acre tem 100% de ocupação das UTI’s e o Juruá 84,6%. No Alto Acre, onde ainda não existem leitos de UTI, a ocupação de enfermarias está em 55%. O Boletim de Assistência à Saúde é de responsabilidade da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde e da Diretoria de Regulação Departamento de Regulação, Controle e Avaliação.

Já o último informativo de acompanhamento da evolução da pandemia no Acre (Boletim Sesacre) informou mais 513 novos casos de Covid-19 registrados nesta quinta-feira, além de mais 12 novas notificações de óbitos, sendo que desse total, 10 mortes ocorreram apenas nas últimas 24 horas e 2 após investigação. Agora, o estado tem 1.156 mortos pelo coronavírus.