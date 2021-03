Mauro Sérgio ficará afastado do cargo por um mês após escândalos na Secretaria de Educação

Foi confirmada no início da noite dessa quarta-feira, 17, a morte do empresário Romeu Delilo, aos 67 anos, como mais uma vítima da Covid-19 no Acre.

O que as gerações mais novas não sabem, é que Delilo não foi apenas um empresário de sucesso no ramo dos combustíveis, Romeu Delilo foi um radialista de sucesso antes de se tornar empresário, e foi um fenômeno de audiência com os programas que apresentava na época em que o rádio era o meio de comunicação mais importante do Acre.

Na década de 1970, começou na extinta Rádio Andirá, mas foi na Voz das Selvas que se tornou um sucesso absoluto. Apresentando um programa diário chamado “Forró do Romeu”, se tornou um grande sucesso na Rádio Difusora Acreana.

O radialista Zezinho Melo, que trabalhou com Romeu na Difusora, lembra do ex-companheiro e da facilidade que o mesmo tinha para falar com os ouvintes. “Era impressionante a facilidade que o Romeu tinha com o microfone. Lembro que o Forró do Romeu era um grande sucesso. Foi um dos mais talentosos radialistas com quem trabalhei. Pouca gente sabe, mas Romeu Delilo deixou uma grande contribuição para o rádio acreano”, afirma.

O empresário deixa nove filhos, entre eles a advogada Bruna Delilo, que concorreu nas últimas eleições a uma vaga na Câmara de Vereadores, e o médico Romeu Filho.