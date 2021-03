Governo autoriza início de obras para melhorias no Parque Industrial de Rio Branco

Investimento atende reivindicação do movimento ‘Reage, Indústria’. Espaço terá cercamento em todo seu entorno, guarita, portal de identificação e está previsto também recuperação asfáltica

Em solenidade realizada no fim da tarde de quarta-feira, 17 de março, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), autorizou o início de obras para melhorias no Parque Industrial de Rio Branco. Com um investimento de R$ 1.466.769,04, o espaço terá cercamento em todo seu entorno, guarita, portal de identificação e receberá recuperação viária. O prazo de execução é de quatro meses.



Presente à solenidade de assinatura, realizada no pátio da empresa Calixto Foods, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, ressaltou que a iniciativa atende a uma reivindicação do ‘Reage, Indústria’, movimento liderado pela FIEAC e sindicatos industriais. “Unimos todos os empresários da indústria em torno desta proposta, que consideramos essencial e estratégica. A FIEAC, dentro de sua atribuição de defesa de interesses dos empresários e olhando para todo o Estado, sempre defendeu a revitalização de parques e distritos industriais na capital e interior. Nossos empresários enfrentam grandes desafios e precisam desse apoio”, frisou.

Entretanto, José Adriano ressaltou que a demanda da indústria é um pouco mais extensa e a expectativa é de que as melhorias cheguem aos demais distritos e parques industriais instalados no estado. “Esperamos a continuidade desse trabalho. Tivemos uma preocupação maior com Rio Branco, por ser uma espécie de cartão postal para todo investidor que possa se interessar pelo Acre. Parabenizo o secretário Anderson Abreu, da SEICT, que tem se esforçado para atender importantes pautas do nosso setor”, salientou o presidente da FIEAC.

O titular da SEICT, Anderson Abreu, confirmou que as obras de melhorias no Parque Industrial atendem a uma antiga reivindicação dos empresários e que também é uma solicitação do governador Gladson Cameli. “É um comprometimento do governo do Acre com quem gera emprego. O cercamento do parque dará mais segurança para as empresas e as outras intervenções darão uma melhor condição para esses empreendimentos atuarem. Também pretendemos realizar obras no Distrito Industrial para fortalecer esse segmento”, assinalou.

Já Petrônio Antunes, presidente do Deracre, garantiu que as obras de recapeamento e tapa-buraco de todo o Parque Industrial serão retomadas a partir do mês de abril e devem ser concluídas em um prazo de até 60 dias. Também participaram da solenidade o secretário de Estado da Fazenda, Rômulo Grandidier, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, N. Lima, o empresário Celestino Bento, entre outras lideranças empresariais.