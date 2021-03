Galvez perde para o Atlético Goianiense e também está fora da Copa do Brasil

Foto: Divulgação

Em um único dia, o Acre foi desclassificado da Copa do Brasil. Após o Atlético Acreano ser eliminado pelo Picos por 1 a 0, no interior do Piauí, o Galvez também foi eliminado da competição.

O atual campeão acreano que foi proibido de realizar seu jogo em casa por conta do decreto que coloca o Acre na fase vermelha da pandemia, levou a partida para a Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), nesta quarta-feira, 18.

O Galvez sentiu a diferença técnica em relação ao Atlético Goianiense, time que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro, e também a falta de ritmo, já que os times acreanos também estão proibidos de realizar treinamentos coletivos. Sem dificuldades, com gols de Zé Roberto, Wellington Rato e Danilo Gomes, o time goiano venceu a partida por 3 a 1. Rodrigo fez o gol do Imperador.

Com a vitória, o Atlético enfrenta o Santa Cruz do Rio Grande do Sul ou o Joinville. Já o time acreano volta para a incerteza, já que com o atual decreto não há previsão para o início do campeonato estadual.