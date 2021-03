Em nota, Federação da Agricultura do Acre diz discordar dos acordos políticos para mudar Secretária de Produção e Agronegócio do Acre

Até a última atualização da secretaria de Estado de Saúde do Acre e o Complexo Regulador do SUS, sete famílias já haviam aceitado transferência de parentes para tratamento de Covid-19 fora do Estado.

Uma nota enviada pelo governo do Acre neste sábado, 13, garante que o Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) disponibilizou dois leitos de UTI’s para pacientes Covid-19 do Acre.

“Também há possibilidade de transferência de pacientes para o município de Cruzeiro do Sul. A SESACRE, juntamente com a Regulação avaliam todas as possibilidades”, diz a Sesacre.

As sete famílias que já aceitaram a transferência para outros estados, terão pacientes levados para Rio de Janeiro (RJ). “O governo do Estado permanece nas tratativas. Todos esse carecem de leitos de UTI”, diz a nota.

O governo reitera que parte dos pacientes em fila de espera vieram da rede privada, que não tem mais como receber pacientes.

“Até o horário deste nota, constam em fila de espera por leitos clínicos 12 (doze) pacientes e onze (11) aguardam UTI. Assim que o horário do transporte aéreo destes pacientes for liberado, informaremos”, afirmou o governo do Acre.