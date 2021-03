Ainda se recuperando da Covid-19, Bira diz que “consciência é a melhor vacina”

O prefeito Ubiracy Vasconcelos, de Xapuri, se manifestou publicamente pela primeira vez desde que teve alta médica do tratamento de Covid-19, nesta quarta-feira (17), em um vídeo postado na página oficial da prefeitura no Facebook. Ele chegou a ter 10% do pulmão atingido pela infecção.

Bira Vasconcelos disse que a segunda onda da pandemia está matando muito mais porque as pessoas perderam o medo e estão fazendo exatamente o contrário daquilo o que foi pedido há um ano: que fosse adotado o distanciamento social e todas as medidas orientadas pelas autoridades de saúde.

“A nossa consciência é a melhor vacina. Enquanto nós não desenvolvermos a consciência de que estamos lidando com algo muito sério, algo muito perigoso, uma verdadeira roleta russa, em que não se sabe quem vai viver ou vai morrer, não vamos combater a pandemia”, disse o prefeito.

O pronunciamento do gestor municipal foi feito em razão da data, 17 de março, marcar um ano da chegada da pandemia no estado. De lá para cá, Xapuri acumulou quase 2.800 casos de Covid-19 com 26 mortes de pessoas residentes no município em decorrência de complicações da doença causada pelo coronavírus.

Ainda nesta quarta-feira, Xapuri registrou mais 21 casos de Covid-19. O município é o que detém o maior número de casos na regional do Alto Acre e o que possui a segunda maior incidência da doença em todo o estado, com taxa de 1.322 casos a cada 10 mil habitantes, atrás apenas de Assis Brasil, com 1.641/10.000 hab.

Polêmica

A prefeitura de Xapuri recebeu críticas por ter realizado um atendimento itinerante de saúde no último fim de semana, quando entrou em prática o lockdown imposto pelo governo do estado. Nas redes sociais, internautas afirmaram que a ação promoveu a aglomeração de cerca de 200 pessoas nos atendimentos.

Questionado sobre o assunto, o diretor de Ações Básicas em Saúde do município, o enfermeiro Francisco Andrade, afirmou que o atendimento foi uma ação complementar ao enfrentamento da pandemia, com exames de ecocardiograma e ultrassonografia destinados, inclusive, a pacientes com sequelas pós-covid.

“As outras doenças não esperam a pandemia passar. Sem a prevenção, a tendência é mais gente ir parar nas UTI’s e essa atribuição é do município. No atendimento, dividimos por especialidades e por turnos, tomando todas as normas para garantir o distanciamento social”, afirmou.