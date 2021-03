Nova variante deve aumentar casos de Covid-19 no Acre em até 20 dias, diz Alysson Bestene

O secretário de Saúde do Acre (Sesacre) concedeu entrevista nesta quarta-feira, 17, para comentar o um ano em que o Estado vem passando pela pandemia do novo coronavírus. Na Aldeia FM, Alysson Bestene tratou das ações de orientação e prevenção que a gestão vem adotando para tentar reduzir os casos de Covid-19. O gestor também afirmou que a nova variante do vírus que está circulando no Acre é mais abrangente e vem afetando cada vez mais pacientes jovens e sem comorbidades.

Ele agradeceu aos profissionais de saúde que vêm combatendo a doença desde o ano passado. “São famílias cuidando de outras famílias”, comentou. Bestene revelou que diante do novo quadro da pandemia no Acre, de como ela está se comportando, a Sesacre e a equipe técnica levantaram que as próximas semanas terão um pico epidemiológico. “Baseado na quantidade de casos que vêm positivando diariamente, da nova variante, da procura por leitos de internação e óbitos, não só no Acre, mas em todo o Brasil, já esperamos um volume maior de casos. Estamos em curva crescente, que deve chegar ao pico entre 04 de abril”, disse o secretário.

Alysson destaca que ao longo da pandemia o governo aprendeu como lidar com a doença. “Hoje ela vem contagiando e acometendo pessoas com menor idade, sem comorbidades e levando essas pessoas para internação”.

Diante disso, a Sesacre e o Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 vem recomendando em meio à falta de vacinas, que para frear o contágio a população deve adotar as medidas preventivas para evitar que o vírus circule.