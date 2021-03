Hospital do Juruá diz que se transferências continuarem, terão de levar pacientes a outros estados

Até o final desta segunda-feira, 15, ao menos 19 pacientes do com Covid-19 de Rio Branco deverão ser transferidos para Cruzeiro do Sul e Manaus. Destes, 10 serão levados para a enfermaria, 3 para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Juruá e outras 6 pessoas devem seguir para tratamento em Manaus, no Amazonas.

Todos os pacientes transferidos da capital acreana serão levados para vagas de UTI’s. O primeiro doente da capital para o interior chegou em Cruzeiro do Sul na noite desse domingo e está na UTI.

O objetivo, segundo a Sesacre e o Complexo Regulador Estadual, é diminuir a taxa de ocupação de leitos UTI Covid das unidades de referência de Rio Branco e, assim, distribuir melhor a demanda entre os municípios.

Neste final de semana, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede estadual era de 94,3%, enquanto as enfermarias chegaram a 83,3%. No Into, Hospital de Campanha para Covid-19, em Rio Branco, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 100%

Segundo a Sesacre, os pacientes serão transportadas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Na aeronave que realiza o transporte aeromédico, é possível transferir até três pacientes por vez.

Segundo a gerente do Complexo Regulador do Estado, Ana Cristina Messias, as vagas em Manaus estão garantidas e a transferência só ocorre mediante autorização das famílias.

“Para Manaus, que já temos leitos disponíveis e a transferência dos seis pacientes, aguarda apenas a logística de voo da Força Aérea Brasileira, que dará o suporte. Muitas famílias não querem e outras nos cobram a transferência de pacientes para outros estados, o que não depende apenas da Sesacre, e sim, da disponibilidade de vagas”, explica.

Atualmente, 14 pessoas com novo coronavírus aguardam transferência para leitos de UTI no Sistema de Saúde do Estado.

Internados no Hospital de Campanha

Nesta segunda-feira, 15, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem um total de 75 pacientes internados com Covid-19 de 5 diferentes cidades.

61 pessoas estão na clínica Covid, e 14 na UTI Covid , sendo 7 de Cruzeiro , 2 de Mâncio Lima, 2 de Tarauacá, 2 de Feijó e um 1 de Rio Branco.

Durante o final de semana foram registradas 15 altas e 3 óbitos.