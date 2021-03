Gladson diz que não pactua com abuso contra trabalhadores

A pandemia movimentou os órgãos de defesa do consumidor no Acre, apesar das restrições impostas pelas bandeiras de risco da Covid-19.

De acordo com o Procon, em 2019 o órgão recebeu 10.001 reclamações envolvendo relações de consumo entre atendimentos presenciais, disk denúncia, e-mail ou pelo portal consumidor.gov.br.

Já no ano de 2020 foram aproximadamente 11.249 queixas, sendo que deste total 4.322 foram feitas em atendimento presencial. O aumento foi de 12,47% entre um ano e outro.

Segundo avaliação da diretora do Procon no Acre, Alana Albuquerque, a pandemia ocasionou uma mudança drástica na vida de todas as pessoas, inclusive a mudança de paradigma nas relações de consumo e no comportamento dos consumidores no momento de adquirir ou contratar produtos e serviços.

“Houve uma procura maior de compra no formato digital, por exemplo, o que ensejou novas preocupações ao Poder Público como evitar fraudes, endividamentos e orientações de consumo sustentável. Tudo isso, associado às variações de mercado, culminou com o aumento das demandas, o levou ao Instituto Procon implementar novas medidas e utilização de ferramentas tecnológicas alternativas para garantir o atendimento e a devida assistência aos consumidores do nosso Estado”, disse Alana ao ac24horas.