Brasiléia ultrapassa 70% de cobertura vacinal em idosos e profissionais da saúde contra Covid-19

Apesar do protesto dos bancários, clientes e políticos, a agência do Banco do Brasil Catedral, localizada em Cruzeiro do Sul, foi fechada nesta terça-feira (16). Além disso, os oito Caixas Eletrônicos do local não serão remanejados, medida que vai penalizar os cerca de 30 mil clientes do BB no município.

Agora, somente a agência da Avenida Mâncio Lima segue funcionando e é a única para atender as cinco cidades do Vale do Juruá, já que a do município de Mâncio Lima passa a ser um posto de atendimento.

Em janeiro, a direção do Banco do Brasil anunciou o fechamento e a mudança de status de agências em sete cidades do Acre.

A unidade do município de Mâncio Lima se tornará um Posto de Atendimento, bem como em Feijó e Xapuri . Em Assis Brasil a unidade bancária será fechada, assim como no Bujari.

A medida deve sobrecarregar o atendimento, penalizar os clientes e poderá resultar em desligamento dos funcionários. O diretor do sindicato dos bancários do Juruá, vereador Elter Nóbrega, conta que nesta quarta-feira, 17, amanhã haverá protestos em todo o Brasil. Ele diz que as agências de Cruzeiro do Sul têm cerca de 30 mil clientes e que a partir de agora contarão com serviços mais lentos.

“Com relação aos servidores houve acomodação sem a necessidade de desligamento. Houve adesão ao Plano de Demissão Voluntária, remanejamento e transferência. O serviço da única agência será de fato mais lento e precário porque tudo será concentrado em um único local. Vamos seguir protestando”, afirma.

Além dos caixas eletrônicos que funcionam dentro da agência da Avenida Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul conta com Caixas no BIS, no Mercado do Agricultor, no Aeroporto, em posto de gasolina próximo à AABB, na Cidade da Justiça e na UFAC, mas é comum a falta de dinheiro nos dispositivos, principalmente aos finais de semana.