Polícia usa spray de pimenta para dispersar protesto de garis com salários atrasados

Aparentemente, o sistema de lockdown tem funcionado no Acre. Apesar de alguns gestores e moradores serem contrários às restrições contra a Covid-19, com festas clandestinas e outras infrações ao decreto, o índice de Isolamento Social do Acre alcançou sua melhor marca nesse domingo, 14, durante o segundo dia de lockdown. Esta foi a melhor marca desde que o levantamento começou a ser feito pela agência In Loco (hoje Innovia).

O Acre atingiu 64,42%, liderando o ranking dos Estados. Números parecidos não eram alcançados desde 22 de março de 2020, dia em que o Acre chegou a 62,22% de seus moradores isolados. A 2ª melhor marca deste fim de semana com maior restrição ficou com o Ceará, de 53,51% e a última com o Mato Grosso do Sul (42,38%).

Com isso, o Acre apareceu pela primeira vez na cor verde no mapa de isolamento social do país, mas ainda não alcançou a taxa recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 70% da população em quarentena domiciliar.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela Inloco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 ao acompanhar o coronavírus no Brasil. O mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. O mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.