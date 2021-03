Daniel Silveira deixa o Batalhão Especial Prisional da PM no RJ

Divulgados nesta sexta-feira (12) os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional mostram que mais de R$ 43,78 bilhões foram concedidos em financiamento a empreendedores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste em 2020 por meio dos Fundos Constitucionais das três regiões (FNO, FNE e FCO).

No Acre, o FNO injetou R$ 287,9 milhões em diferentes projetos e empreendimentos. No entanto, a contratação de financiamentos no Pará foi a maior entre os Estados do Norte (R$ 4,05 bilhões). Na sequência, vêm Tocantins, com R$ 2,21 bilhões; Rondônia, com R$ 1,63 bilhões; Amazonas, com R$ 1,47 bilhões; Amapá, com R$ 72,3 milhões; e Roraima, com R$ 751,8 milhões.

Os recursos são administrados pelo MDR concedidos pelos bancos do Nordeste, da Amazônia e do Brasil, ajudando a reduzir, em vários setores, os impactos negativos da pandemia.

O FNO conta com o apoio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e realizou R$ 10,48 bilhões em contratações (19.095 operações). Desse total, o agronegócio foi responsável por R$ 4,5 bilhões e o setor de infraestrutura, por R$ 3,5 bilhões. Os pequenos empreendedores tiveram acesso a cerca de R$ 1,3 bilhão – R$ 306,7 milhões por meio da linha emergencial contra a covid-19 (4 mil operações), R$ 430,3 milhões por meio da linha FNO MPEI, que inclui também os microempreendedores individuais, e outros R$ 512,6 milhões em diferentes linhas ofertadas pelo Banco da Amazônia.