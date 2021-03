Casos de Covid-19 reduziram em Cruzeiro do Sul com ações na atenção primária

Cruzeiro do Sul apresentou uma redução no número de casos e internações de Covid-19 nos últimos 30 dias. A Secretaria Municipal de Saúde remete a diminuição a alguns fatores preponderantes, como a aceitação e ajuda da população aderindo às normas de controle do vírus (com o isolamento social, o uso de álcool gel e máscaras ao sair de casa); à intensificação das ações de fiscalização (como as blitz educativas, coordenadas pela prefeitura) e, principalmente aos serviços oferecidos no posto Mão Amiga, com avaliação clínica no início dos sintomas.

Há exatamente um mês, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 100 novos casos da doença em um único dia. Nesta mesma data o Hospital do Juruá contava com 105 pessoas hospitalizadas, sendo 85 na clínica médica e 20 em UTI. Hoje, 12 de março, os números reduziram com o registro de 52 pacientes internados na clínica médica e 17 na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), sendo que apenas 07 desses pacientes que estão em tratamento intensivo são de Cruzeiro do Sul, totalizando 69 hospitalizados no Hospital de Campanha do Juruá. O último boletim Covid divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que foram testados 45 novos casos positivos em 24 horas. Atualmente a média de novos casos diários está sendo entre 30 a 60 pacientes positivos.

O secretário de Saúde Dr. Agnaldo Lima, enalteceu todos os esforços para que este momento acontecesse. “Estamos com muito esforço conseguindo reduzir os números da Covid em nossa cidade. Primeiro agradeço nossa população por entender a importância do isolamento social, do uso de álcool gel e de máscaras em vias públicas, no combate a essa doença. Sem essa conscientização, sem as ações de fiscalização e a avaliação clínica realizada no início dos sintomas no posto Mão Amiga, não estaríamos nesse patamar. Nosso município tem realizado o atendimento na atenção básica de saúde, assim que o paciente começa a apresentar os primeiros sintomas. Isso tem surtido efeito positivo no resultado final de nossas ações de combate a Covid”, concluiu o secretário.