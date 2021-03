Acre recebe doação de 50 cilindros de oxigênio do MP e Rio Med

O Estado do Acre recebeu na madrugada deste domingo, 14, a doação de 50 cilindros de oxigênio em doações. Deste total, 25 cilindros foram doados pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e 25 da empresa Rio Med. No total, foram doados 50 litros.

O governador Gladson Cameli agradeceu a doação por meio das redes sociais. “Agradeço de coração ao MPAC, em nome da procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane, e a Rio Med por essa importante doação que salvará muitas vidas”, escreveu.

Cameli também agradeceu ao Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira (FAB), que realizaram o transporte dos cilindros. A chegada dos insumos veio num momento em que o Estado vive dias de colapso na saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Pacientes já estão sendo transferidos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em outros estados, como Amazonas e Rio de Janeiro, por falta de leitos no Hospital de Campanha montado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.