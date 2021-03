Vereadores apresentam PL que libera atividades mesmo com recorde de mortes por Covid-19

O “Diário do Into”, quadro do ac24horas que mostra a rotina do maior hospital de campanha de combate à Covid-19 no Acre, tem novo capítulo nesta quarta-feira (10). Desta vez, a dor pela perda de um ente querido se encontra com a alegria de outras famílias que, finalmente, receberam a notícia de alta médica.

Duas situações distintas foram captadas pelo videomaker Whidy Melo, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into). De um lado, a dor de uma família que perdeu a matriarca para a Covid-19. Do outro, a família cujo parente ficou livre do vírus e recebeu alta.

As famílias relatam o sentimento de perder alguém querido para o coronavírus e também a alegria de ver um familiar restaurando a saúde.

Nesta quarta, o Acre registrou 400 novos casos de infecção por coronavírus, sendo 340 casos confirmados por exame de RT-PCR e 60 testes rápidos. Com isso, o número de infectados saltou de 60.721 para 61.121.

Mais 12 notificações de óbitos também foram confirmadas, sendo 7 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.083 em todo o estado.

Assista ao vídeo: