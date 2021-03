Gladson e Márcio Bittar discutem investimentos de R$ 600 milhões

Colchões e alimentos depositados na Unidade Armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Rio Branco começam a ser entregues nas cidades de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira. A atuação da Conab, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), visa auxiliar os municípios que se encontram em situação de calamidade pública no Acre.

Ao todo, serão distribuídos 450 colchões e 2 mil cestas de alimentos. As entregas ocorrem em 22 cidades que enfrentam os efeitos do surto do novo coronavírus, que neste momento encontra-se em bandeira vermelha. Além de sofrerem com a pandemia de Covid-19, pelo menos 10 dos 22 municípios também tiveram enchentes e surtos de dengue.

Com a distribuição das mercadorias, o armazém da Companhia na capital no estado continuará recebendo outros itens para serem doados em sequência, como kits de limpeza.

Além deste apoio institucional, a Conab segue atendendo a população com o Programa de Vendas em Balcão (ProVB) e também nas aquisições e entregas de produtos da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Para isso, a Companhia segue todos os protocolos de segurança relativos à pandemia.