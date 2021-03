Em Porto Acre, Gladson libera R$ 215 mil por meio da Operação Apoio

O município histórico de Porto Acre está sendo contemplado com várias ações do governo do Estado. Nesta quarta-feira, 10, o governador Gladson Cameli cumpriu agenda na cidade. Ao lado do prefeito Bené Damasceno, da senadora Mailza Gomes, do presidente da Câmara Municipal, vereador Máximo de Souza Costa, e do presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Petrônio Antunes, o gestor fez o repasses de recursos financeiros e vistoriou obras.

Por meio da Operação Apoio, Porto Acre recebeu R$ 215,4 mil. Iniciativa do governo estadual, a ação auxilia os municípios acreanos afetados pelos recentes transbordamentos dos rios. Ao todo, serão repassados R$ 8,6 milhões, que serão utilizados em serviços de limpeza urbana, retirada de entulhos e recuperação de vias públicas danificadas por inundações. Essa é uma das medidas adotadas pelo governo no enfrentamento à dengue, malária e outras doenças.

De acordo com Gladson Cameli, o interior acreano tem recebido atenção especial de sua administração. O gestor lembrou as peculiaridades geográficas de Porto Acre e o esforço do governo para melhorar a vida da população.

“Além da sua sede, Porto Acre tem cinco vilas. Considero o município mais difícil de ser gerido por um prefeito. Por isso, tenho procurado atender as principais demandas daqui. Temos o convênio da Operação Apoio, a recuperação da rodovia AC-10 e outros investimentos que ainda faremos. Posso adiantar a continuidade da recuperação de ramais, entrega de máquinas pesadas e de uma ambulância para ajudar a socorrer a população durante essa pandemia”, pontuou.

Segundo o presidente do Deracre, Porto Acre é o segundo município ajudado com recursos da Operação Apoio. Petrônio Antunes explicou que o principal objetivo da ação é atuar em parceria com as prefeituras, garantindo os meios necessários para a execução dos trabalhos.

“Esse convênio supre a principal dificuldade das prefeituras, que é o custeio do serviço com aquisição de combustível e manutenção de máquinas. Com esse recurso assegurado, a prefeitura fica responsável somente pela parte das frentes de trabalho e do seu maquinário próprio”, ressaltou.

O prefeito Bené Damasceno comemorou a chegada dos recursos emergenciais ao município centenário. O gestor aproveitou ainda a oportunidade para agradecer o apoio e investimentos realizados pelo governo em Porto Acre.

“Tudo o que vem para ajudar o nosso município é muito bem-vindo. Só temos que agradecer ao governador Gladson Cameli e a toda a sua equipe, que têm nos ajudado desde o início da gestão com a melhoria dos nossos ramais, estradas e nas áreas da saúde e educação. Esse recurso será importante para limparmos a cidade e combatermos a dengue”, disse.

Cameli vistoria manutenção da rodovia AC-10 e obras de rampas de acesso ao Rio Acre

Durante a visita ao município, Gladson vistoriou obras realizadas pelo governo na região. Uma delas é a operação de tapa-buracos na rodovia estadual AC-10. A estrada de Porto Acre, como também é conhecida, passa por uma recuperação em toda a sua extensão. Neste momento, a manutenção concentra-se nos trechos considerados mais críticos. A intervenção é realizada pelo Deracre desde o início deste mês.

“É nossa obrigação garantir que as pessoas exerçam o direito de ir e vir em estradas com boas condições. Essa foi uma determinação pessoal minha, atendendo uma solicitação do prefeito Bené Damasceno. A estrada de Porto Acre tem uma importância muito grande para os moradores dessa região, além de contribuir com o escoamento da produção de Porto Acre”, destacou o governador.

As obras das rampas de acesso ao Rio Acre também foram inspecionadas. A estrutura em concreto armado é uma antiga reivindicação do moradores do município. Com recursos de R$ 1,2 milhão assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, a construção será realizada pelo governo do Estado.

“Porto Acre faz parte da história do nosso estado e poder contribuir com o seu desenvolvimento é muito gratificante. Estou à disposição do governo do Estado e da prefeitura para garantir a destinação de mais recursos para ajudar o município, bem como a sua população”, enfatizou a senadora Mailza Gomes.