Acre tem 98 UTI’s ocupadas de total de 106 nos hospitais de referência para Covid-19

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no estado é de 92,5% contra 85% dos leitos clínicos

No pior dia da pandemia no Brasil, com o registro de 2.349 mortes em 24 horas, os números da Covid-19 nesta quarta-feira (10) também não foram animadores no Acre, onde mais 12 mortes foram acrescentadas à estatística oficial e a taxa de ocupação Unidades de Terapia Intensiva (UTI) segue à beira do esgotamento.

No Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco (Pronto Socorro), a lotação das UTI’s atingiu os 100% no último sábado (6), se manteve assim até a terça-feira (9), quando caiu para 96,7% e voltou à carga máxima nesta quarta-feira (10), com todos os 30 leitos de terapia intensiva ocupados por pacientes com teste positivo de Covid-19.

No Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), dos 50 leitos de UTI existentes, 47 estavam ocupados (94% de lotação), de acordo com os dados do último Boletim de Assistência à Saúde, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), na tarde desta quarta-feira.

Em Cruzeiro do Sul, onde está o Hospital Regional do Juruá, a taxa de ocupação é um pouco mais baixa, mas também crítica. São 21 leitos de UTI ocupados de um total de 26 disponíveis (80,8% de lotação), de acordo com os dados divulgados pela a Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde.

Na regional do Alto Acre, onde o hospital de referência, o Raimundo Chaar, de Brasiléia, mesmo atendendo à demanda de quatro municípios, não possui leitos de UTI, há uma taxa de lotação de 35% nos leitos clínicos disponíveis. São 7 leitos ocupados dos 20 disponíveis, todos com pacientes positivos para a Covid-19.

Os dados informados por todos os hospitais públicos e privados do estado nesta quarta-feira à Sesacre resultam em um total de 433 pacientes internados, dos quais 374 estão com o teste positivo para Covid-19. Desse total, 116 estão UTI’s e 317 em leitos de enfermarias (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

Apenas nos hospitais da Rede SUS de todos os municípios do estado foram informadas 362 internações de pacientes com quadro clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nos hospitais e clínicas da rede privada foram informados 71 pacientes internados até o boletim desta quarta-feira.