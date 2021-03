Acre não sai do vermelho em ocupação de UTIs há um mês

Após o presidente Jair Bolsonaro assinar a medida que oficializa as regras para que estados, o Distrito Federal, municípios e o setor privado possam importar medicamentos e vacinas contra a Covid-19, o consórcio de sindicatos acreanos anunciou nesta manhã de quinta-feira, 11, que já deu início ao processo de compra junto ao laboratório PFIZER.

A previsão do consórcio é que até o final de maio todos os participantes do consórcio estejam vacinados.

Isaac Ronaltti, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (SINSPJAC), e idealizador do consórcio, explica os próximos passos. “Ontem tivemos a aprovação da medida e nós estamos na posição 123 na fila de compra da Pfizer. Recebemos um email e hoje devemos ter uma reunião com representantes do laboratório e do consórcio já para a definição de compra”, afirma.

Para ter condições de iniciar o processo de vacinação, o consórcio já anunciou a articulação de 4.500 seringas e agulhas com protetores internacionais, um médico à disposição para acompanhar a vacinação , equipe de voluntários enfermeiros e um plano de descarte de rejeitos.

O local provável para vacinação dos beneficiados pelo consórcio deve ser o Centro Médico do Poder Judiciário Acreano.

Fazem parte do consórcio, além do SINSPJAC, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (SISCONTAS), Sindicato dos Servidores da Justiça do Acre e do Distrito Federal, Sindicato do Fisco do Estado do Acre (SINDIFISCO), duas associações do estado de Rondônia e o Sindicato das Indústrias Madeireiras.