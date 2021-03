Rio Branco suspende aplicação de 1ª dose por falta de vacinas

O gerente de uma das filiais das Lojas Gazin em Rio Branco, Gerônimo Borges Neto, 60 anos, faleceu nesta terça-feira, 9, em decorrência da Covid-19 no Hospital Santa Juliana.

O prefeito Tião Bocalom lamentou o falecimento de seu amigo, e afirmou que foi Gerônimo quem lhe abriu as portas em 1986.

“Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do meu amigo de longas datas, Gerônimo Borges Neto, um dos pioneiros da Gazin em Rio Branco. O Gerônimo foi mais que um amigo, era um homem visionário que estava a frente do seu tempo. Estendeu os braços e me abriu portas desde os idos de 1986. Expresso sentimentos sinceros de profundo pesar aos familiares e amigos, neste momento de dor e angústia”.