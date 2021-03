Ocupação de mulheres é minoria em poderes estaduais e municipais do Acre

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) comemora a chegada do aparelho de Tomografia Computadorizada para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, adquirido com recurso de emenda de sua autoria no orçamento de 2020. Esse tomógrafo é apenas um dos itens de muitos outros equipamentos que foram indicados pela parlamentar para melhorar a estrutura do Regional.

O Hospital do Juruá funciona há cerca de 10 anos, oferecendo serviços de saúde à população de vários municípios da região. “É uma satisfação, como médica, poder entregar mais esse equipamento de tecnologia avançada em diagnóstico, com alta capacidade resolutiva, muito importante para a conduta médica segura e adequada aos pacientes”, complementou a deputada.

Em 2020, a deputada Jéssica Sales indicou, entre emendas individuais e de bancada, para o governo do Acre o montante de R$ 24.089.872,00 ao Orçamento Geral da União, através do Fundo Nacional de Saúde, visando a compra de equipamentos e material permanente, além de recursos para a manutenção das unidades hospitalares em Cruzeiro do Sul. Esses recursos foram indicados para o Hospital Dermatológico e o Hospital Regional do Juruá , que é referência no enfrentamento à Covid-19 na região.

Para o Hospital Regional do Juruá, Jéssica Sales destinou R$ 16 milhões para compra de materiais permanentes de uso hospitalar e equipamentos, dentre esses, dois tomógrafos, um aparelho de ressonância magnética, ventiladores pulmonares, desfibriladores, eletrocardiógrafos e câmara de conservação de vacinas. Desse montante, já foram pagos R$ 14 milhões entre agosto e dezembro de 2020, restando apenas a liberação de R$ 2 milhões para a compra do segundo tomógrafo, pelo qual a parlamentar está intervindo.

O Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul também foi contemplado com recursos do orçamento 2020, na ordem de R$ 2 milhões, para a compra de materiais hospitalares, um aparelho de Raio X digital e outros equipamentos importantes para melhorar a estrutura da Unidade, cujo recurso foi transferido ao governo estadual em Junho de 2020.

Além de recursos para equipar as referidas unidades, Jéssica Sales destinou também, R$ 6 milhões para custear despesas correntes na manutenção dos hospitais, liberados para o Governo do Acre em maio de 2020.

“Como médica, tenho me preocupado muito com a saúde no Juruá e no Estado do Acre e não medirei esforços para continuar buscando recursos federais para oferecer serviço e atendimento de qualidade às famílias mais necessitadas e que precisam de um olhar especial do poder público”, assegurou.