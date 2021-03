Jenilson Leite alerta sobre início da crise de oxigênio no Acre

Em sessão da Assembleia Legislativa do Acre, nesta quarta-feira, 10, o deputado estadual, Jenilson Leite, fez um alerta sobre o início da crise de oxigênio no Acre. No pronunciamento o deputado faz uma cronologia caso os números de infectados pela covid-19 venha aumentando.

“Há uma cronologia que se dará caso o número de pessoas infectadas continue crescendo, mesmo o Estado do Acre produzindo seu próprio oxigênio para as unidades de saúde pública”, disse o deputado.

Jenilson que é médico, explica que o primeiro momento da crise são os pacientes que estão nas suas casas e que utilizam de oxigênio, “Temos pacientes com covid e com outros tipos de doenças que usam cilindros de oxigênios em suas casas e já não estão tendo condições de encher esses cilindros”.

“No segundo momento são os hospitais particulares que não terão oxigênio, eles entraram em colapso e por último nós teremos os hospitais públicos, embora fabriquem oxigênio, não terão pontos de distribuição para atender todos”, completa o parlamentar.

Ao finalizar seu pronunciamento na Aleac, Jenilson Leite apresentou uma indicação para que o Governo do Acre, através do Departamento Estadual de Trânsito, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, façam blitz educativa para fiscalizar o uso obrigatório de máscara nos pontos de alto fluxo de pessoas no Estado.

“É necessário que o Governo do Estado use as medidas que podem ser usadas para que as pessoas não adoeçam mais, precisamos trabalhar no polo de prevenção para que os óbitos cessem, finalizou Jenilson.