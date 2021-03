Estrutura de hospitais em Feijó e Manoel Urbano é crítica, denuncia deputado

Um motorista de aplicativo identificado como J.L., de 60 anos, foi sequestrado e acabou sendo ferido a tiros junto com um criminoso de 20 anos na noite desta terça-feira, 9, durante uma troca de tiros entre membros de organizações criminosas. O fato aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o motorista recebeu uma corrida para pegar o passageiro na rua Isaura Parente. Ao chegar ao local, quatro criminosos entraram no veículo e renderam o motorista. Os suspeitos fizeram a vitima dirigir até a rua Santa Rita, na Baixada da Sobral.

Chegando lá, os criminosos desceram do carro e começaram atirar contra membros de facção rival. Durante a ação, houve troca de tiros e o motorista de aplicativo que estava no carro foi ferido na região da perna. Já um faccionário de 20 anos foi atingido com um tiro no quadril.

Ao verem o comparsa e o motorista de aplicativo ferido, os criminosos entraram no carro e fugiram do local. Em seguida, desceram e o motorista dirigiu o seu veículo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral juntamente com o faccionário ferido para receber os atendimentos.

Uma ambulância do SAMU foi acionada até UPA da Sobral e encaminhou o faccionário ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Já o motorista de aplicativo permaneceu na unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Militar esteve local da troca de tiros, fez patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios (DHPP).