Sessão é marcada por cobrança da convocação do cadastro de reserva da PM nos Bombeiros

A sessão desta terça-feira, 9, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) foi marcada pela cobrança da oposição e a situação em relação a convocação dos cadastro de reservas da Polícia Militar do Acre para atuarem no Corpo de Bombeiros do Acre.

Os deputados Edvaldo Magalhães e Cadmiel Bonfim, PCdoB e PSDB, cobraram a convocação imediata do cadastro de reserva e destacaram que a Corporação dos Bombeiros encontra-se defasada. “Ele assumiu um compromisso de campanha e não pode agora fazer beicinho porque alguém está fazendo cobranças”, disse o comunista.

Edvaldo lembrou que o Cameli esteve no acampamento dos candidatos na Aleac no ano passado e reafirmou o compromisso. Em seguida, os deputados estiveram com as autoridades jurídicas, onde ficou observado que há um TAC com Ministério Público que possibilita a convocação dos restantes do cadastro.

Segundo Cadmiel, a cúpula do Corpo de Bombeiros do Acre acatou a proposta e fará a incorporação dos convocados. “A Associação dos Praças do CB formalizou pedido ao governador Gladson Cameli para aproveitamento, nos quadros da corporação bombeira, dos remanescentes do cadastro. O quadro do CB não tem soldados no momento. Só graduados”, afirmou.

O líder do governo Cameli na Aleac, Pedro Longo, afirmou que a área jurídica tem estudado um caminho para a convocação dos reservas da PMAC, mas lembrou que existe a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“O governador é um homem que só tem uma palavra. Nosso limite é a lei. Existem procedimentos e nem sempre a burocracia atende a política. O processo está tramitando. A área jurídica está estudando o melhor caminho”, afirmou Longo.