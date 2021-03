Juiz suspende eleição da Mesa Diretora da Câmara de Xapuri

Em janeiro de 2021, o volume de serviços no Acre cresceu 2,1% no Acre em relação a dezembro, contrariando tendência de queda registrada no fim do ano passado. Se comparar o resultado de janeiro de 2021 com janeiro de 2020 o crescimento é de 10,4%.

Em nível nacional, o Brasil avançou 0,6% frente dezembro de 2020, mês que teve 0,0% de resultado, na série com ajuste sazonal. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta terça-feira (9).

Na série sem ajuste sazonal, frente a janeiro de 2020, o setor recuou 4,7%, a décima primeira taxa negativa seguida O acumulado nos últimos doze meses (-8,3%) teve o resultado negativo mais intenso da série histórica, iniciada em dezembro de 2012, e manteve a trajetória descendente iniciada em janeiro do ano passado (1,0%).

Com a alta de 0,6% de dezembro de 2020 para janeiro de 2021, o setor de serviços segue encurtando o distanciamento para patamar do período pré-pandemia, e se encontra 3,0% abaixo do nível de fevereiro de 2020.

O avanço foi acompanhado por apenas duas das cinco atividades investigadas: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (3,1%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (3,4%). O primeiro setor acumula ganho de 29,6% entre maio de 2020 e janeiro de 2021, mas ainda se encontra 2,7% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. No segundo ramo, houve recuperação de 13,9% entre junho de 2020 e janeiro de 2021, mas ainda sem eliminar a perda verificada entre novembro de 2019 e maio de 2020 (-20,0%).

A retração mais relevante veio de outros serviços (-9,2%), que devolvem o ganho acumulado de 5,7% do período novembro-dezembro. Os demais resultados negativos ficaram com os serviços de informação e comunicação (-0,7%) e os prestados às famílias (-1,5%), com o primeiro anulando parte do ganho de 4,7% registrado nos quatro últimos meses de 2020; e o segundo, com a segunda taxa negativa seguida, teve perda acumulada de 5,5%, subtrai parte do avanço obtido entre agosto e novembro de 2020 (68,5%).