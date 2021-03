Inep divulga resultado das análises de recursos do Revalida

A assessoria de comunicação da prefeitura de Epitaciolândia divulgou nota no fim da manhã desta terça-feira, 9, informando que o vice-prefeito do município, Antônio Soares, de 44 anos, foi transferido para o Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-Acre) via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Horas antes, a assessoria havia comunicado que o Professor Soares, como é mais conhecido no município, estava em estado gravíssimo de saúde, com 80% dos pulmões comprometidos pelo coronavírus e necessitando de transferência para uma UTI em Rio Branco. No Hospital Regional de Brasiléia, onde ele estava internado, não há leitos de terapia intensiva.

No novo comunicado, a informação é de que o estado de Soares no momento da transferência era estável, porém delicado. A equipe médica autorizou que um familiar acompanhasse a remoção do paciente para a capital. A assessoria da prefeitura ainda informou que novas informações serão divulgadas após sair o primeiro boletim sobre o quadro clínico do vice-prefeito.

Epitaciolândia é o município com menor número de casos de Covid-19 e de menor incidência da doença por grupo populacional na regional do Alto Acre. Ainda assim, registra, até o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 1.033 casos oficiais de Covid-19, com 23 mortes, desde o começo da pandemia.