Imigrantes deixam a ponte entre Acre e Peru e União garante assistência humanitária

O professor Antônio Soares, de 44 anos, atual vice-prefeito do município de Epitaciolândia, eleito pelo PROS na eleição de novembro do ano passado, está com 80% dos pulmões comprometidos por infecção decorrente da Covid-19, de acordo com informação prestada ao ac24horas pela assessoria de comunicação da prefeitura na noite dessa segunda-feira (8).

Segundo a assessoria, o último boletim médico dizia que o estado de saúde de Soares era gravíssimo, com saturação de oxigênio a 80%, necessitando de um leito de terapia intensiva. Porém, em razão da situação delicada, ele não tinha condições clínicas de ser transferido para Rio Branco por meio do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

De acordo com Wesley Cardoso, assessor da prefeitura, havia a previsão de o vice-prefeito ser transferido por um dos helicópteros do estado, caso sua condição clínica permitisse, na manhã desta terça-feira (9), do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, onde ele está internado, para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco.

A assessoria da prefeitura ainda afirmou que divulgará uma nota pública, na manhã desta terça-feira, informando sobre o estado de saúde do vice-prefeito Antônio Soares. Epitaciolândia registra, até o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 1.033 casos oficiais de Covid-19, com 23 mortes em decorrência da doença.