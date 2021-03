Em estado grave, vice-prefeito de Epitaciolândia é transferido para Rio Branco via Samu

Obra é reivindicada há mais de dez anos pela comunidade do projeto Tocantins e vai beneficiar mais de 3 mil famílias assentadas entre os estados do Acre e do Amazonas

A parceria entre a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (Deracre), garante uma solução definitiva para a ponte do riozinho Andirá, no ramal dos Paulistas, em Porto Acre.

Uma emenda de bancada no valor de R$ 2,6 milhões foi apresentada pela deputada. O Deracre vai investir mais e3 R$ 860 mil, totalizando R$ 3,4 milhões. O projeto arquitetônico é para construção de uma ponte em alvenaria.

“Defini junto com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, um projeto que resolvesse o problema por definitivo. Há mais de dez anos a comunidade do Tocantins reivindica essa obra que vai beneficiar mais de 3 mil famílias que moram nos estados do Acre e do Amazonas”, disse a deputada.

O principal acesso dos pecuaristas e produtores rurais é pelo ramal dos Paulistas. Em 2019, a própria comunidade, em protesto, colocou fogo na estrutura da ponte para evitar acidentes. As estruturas estavam deterioradas.

O investimento de R$ 2,6 milhões para a construção da ponte do riozinho Andirá é parte do montante de R$ 14 milhões que a deputada Vanda Milani destinou para o setor do agronegócio este ano.

“Neste ano de fortes perdas geradas pela pandemia do coronavírus, as cheias dos rios em dez cidades, a agropecuária foi o único que avançou diante da queda do PIB. Precisamos recuperar a economia, dar garantias de escoamento ao homem do campo”, acrescentou a parlamentar.

A região do Tocantins é uma das áreas mais produtivas do município de Porto Acre. Além da forte agropecuária, milho, macaxeira, abacaxi e banana são fortes lavouras produzidas em todo o ramal.