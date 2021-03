CRM rebate Bocalom e alerta que cabe ao médico decisão sobre tratamento de Covid-19

Após o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressista) afirmar nesta terça-feira, 9, durante sessão da Câmara Municipal, sem comprovação científica, que o uso dos medicamentos ivermectina e cloroquina teriam efeitos positivos na prevenção da Covid-19, o Conselho Regional de Medicina no Acre (CRM-AC) emitiu uma nota condenando afirmações de gestores a respeito do tratamento precoce contra a doença com a distribuição dos chamados “kits Covid”.

Para o órgão, os princípios que devem nortear o tratamento do paciente portador da infecção pelo novo coronavírus são a autonomia do médico, “o qual deverá sempre usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente, e a valorização da relação médico-paciente, devendo ser esta a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível no momento”, garante.

A entidade ressalta que cabe ao médico a decisão acerca do tratamento mais adequado para cada paciente, obtida após o devido esclarecimento sobre o nível de evidência da eficácia. “Destacamos que a ampla vacinação da população no menor espaço de tempo é o caminho mais seguro para o controle da pandemia, que já contaminou mais de 60 mil pessoas e tirou mais de mil vidas no Estado do Acre”, finaliza a nota.