A hora da verdade!

É provável que o presidente Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT) se enfrentem nas urnas em 2022. A decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular todas as condenações de Lula na justiça federal do Paraná coloca o petista de volta no jogo.

A decisão de Fachin acende a luz vermelha no Palácio da Alvorada, já que Bolsonaro mandava e desmandava, gritava e berrava por falta de uma adversário capaz de derrotá-lo nas urnas.

Para alguns analistas, Lula é só um espantalho facilitando ainda mais a reeleição do capitão. Um candidato novo, de centro-esquerda teria mais chances do que o ex-presidente.

Lula tem legado, um discurso que agrada as massas, sabe ser oposição e disposição para a luta. Bolsonaro está no poder e tem seguidores. Entretanto, Fachin anulou os processos contra Lula, mas não apagou a corrupção nos governos petistas. Será uma boa disputa.

Porém, uma coisa vai acontecer: Bolsonaro vai ter que mudar, melhorar como ser humano. Limpar do dicionário o linguajar arrogante, cruel e obsceno. Ou piorar ainda mais.

Terá que dar a devida atenção ao coronavírus que mata milhares de brasileiros enquanto ele manda parar de “mimi”. Talvez o principal adversário não seja o Lula, mas ele mesmo.

. Monarquia já!

. Convoquem o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança para assumir o trono.

. O Brasil é a república federativa mais avacalhada e bagunçada do mundo.

. Uma república de bananas.

. A prova é a anulação de todas as condenações do ex-presidente Lula.

. “Quero iniciar esse texto pedindo perdão para a família real brasileira que sempre admirei através dos livros de história e das conversas dos meus avós”.

. “Isto, apesar dos republicanos desde Deodoro e Floriano espalharem fake news contra a realeza ridicularizando, objetivando apagar da memória das futuras gerações o golpe político-militar que destituiu Dom Pedro II e baniu a família real do país”.

. Trechos de e-mail que recebi.

. A Lava Jato, depois da decisão do ministro Fachin, se resumiu a uma grande palhaçada nacional e internacional.

. Um vexame diante do mundo.

. Uma hora os seguidores do presidente elogiam o ministro Fachin, em outra esculhambam.

. Não entendo mais nada!

. O certo mesmo é que os combustíveis aumentaram de novo; isso vai acabar dando uma indigestão no presidente Bolsonaro na hora da janta.

. Vai que é tua Lula.

. O carnaval nas redes sociais com a decisão do ministro ontem de anular as condenações de Lula é grande.

. Depois do fato, o presidente Jair fez uma reunião no Palácio e lançou o plano da vacinação em massa.

. De um jeito ou de outro Lula já está contribuindo.

. Bom dia!