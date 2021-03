Há três dias, Pronto Socorro de Rio Branco tem 100% de leitos de UTI ocupados

No Into, taxa de ocupação é de 98% nos leitos de UTI

O Boletim Informativo da Assistência à Saúde do Estado do Acre desta segunda-feira, 8, que mostra a evolução diária da ocupação de leitos de Covid-19 nos hospitais de referência, indica que há três dias seguidos o Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco (Pronto Socorro) tem 100% de seus 30 leitos de UTI ocupados.

Nos últimos 7 dias, a taxa de ocupação de leitos de UTI no PS foi de 88,7% no dia 2 de março, se manteve no mesmo patamar no dia 3, caiu para 83,3% no dia 4, foi a 90% no dia 5, e chegou a 100% no dia 6, se mantendo nesse nível até esta segunda-feira, dia 8, quando também os 10 leitos clínicos atingiram 100% de lotação.

No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), a taxa de ocupação foi de 98% no dia 2 de março, caiu para 90% no dia 4 e voltou a 98% nesta segunda-feira, dia 8. O hospital de campanha do Into tem 156 pacientes internados, dos quais 118 têm teste positivo para o novo coronavírus.

No Hospital Regional do Juruá, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é 88,5%, de acordo com o boletim. Nos leitos clínicos, a taxa é de 63,5%. No Hospital Regional do Alto Acre não há leitos de UTI. Dos 20 leitos de enfermaria, 7 estão ocupados, uma taxa de 35%, de acordo com os dados divulgados.

Em todo o estado, os hospitais públicos e privados informaram nesta segunda-feira um total de 427 pacientes internados, dos quais 357 estão com o teste positivo para Covid-19. Do total de pessoas hospitalizadas, 122 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 305 em leitos de enfermarias (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

Nos hospitais da Rede SUS de todos os municípios do estado foram informadas nesta segunda-feira, 8 de março, 346 internações de pacientes com quadro clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Já nos hospitais e clínicas da rede privada foram informados 81 pacientes internados na mesma data.

O monitoramento de internações por SRAG é realizado diariamente pela Diretoria de Regulação da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do levantamento de dados primários em hospitais da rede pública e privada em todas as regionais.

Nesta segunda-feira, o Acre registrou 368 novos casos positivos do novo coronavírus e atingiu o total 60.656 infectados desde o começo da pandemia. Mais 3 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, elevando o número oficial de óbitos por Covid-19 para 1.066 em todo o estado.