Desembargador aposentado Ciro Facundo morre aos 83 anos no Hospital Santa Juliana

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Acre, Ciro Facundo de Almeida, 83 anos, faleceu na tarde deste domingo, 07, no Hospital Santa Juliana (HSJ), em Rio Branco (AC). O desembargador deixa dois filhos, Pedro e Eliana, além de cinco netos.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a causa da morte foi por complicações de uma cirurgia que ele fez no estômago no decorrer desta semana. Ele atuou como professor, palestrante e tinha um escritório de advocacia.

O Tribunal de Justiça (TJAC) deverá emitir uma Nota nas próximas horas.

Atualização!

Em nota, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, lamentou o falecimento de Ciro Facundo de Almeida. Ele foi empossado ao cargo de desembargador da Corte do TJAC em 1996, e exerceu a presidência no biênio 2003-2005.

“A desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro, em nome de toda Corte Acreana de Justiça, lamenta a perda do magistrado, que pautou sua trajetória jurídica com dignidade e nobreza de caráter. Ciro Facundo atuou como um grande líder e merecedor de todos os reconhecimentos. Mesmo aposentado, o desembargador continuava a visitar os amigos nas dependências da sede do TJAC com seu jeito humilde, comunicativo, e sempre compartilhando ensinamentos. O desembargador também exerceu a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, no biênio 1996-1997. No biênio 1998-2000, atuou como presidente. E assumiu a presidência da Câmara Cível do TJAC, no biênio 1999/2001. A atuação como diretor da Escola do Poder Judiciário, (antiga Escola Superior da Magistratura do Acre), foi exercida pelo desembargador no biênio 2001-2002. Neste momento de dor, em nome de todos os servidores e magistrados, a presidência do TJAC expressa condolências à família enlutada, bem como a todos os seus amigos, e decreta luto de três dias no âmbito do Poder Judiciário do Acre”, escreveu.

Desembargadora Waldirene Cordeiro

Presidente do Tribunal de Justiça do Acre