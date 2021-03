Roberto Duarte testa positivo para a covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, realizou na manhã deste sábado, 6, em Cruzeiro do Sul, a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e kits contra a Covid-19 para a campanha Juruá Solidário.

As doações foram entregues para a coordenadora da campanha e primeira dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima. “Estamos agradecendo em nome de toda a população de Cruzeiro do Sul ao nosso deputado Nicolau Júnior que está dando essa força tanto na saúde quanto para as famílias atingidas pela enchente”, disse.

Entre os materiais entregues estão máscaras, aventais, toucas e álcool em gel que serão usados no combate e prevenção à Covid-19 no Juruá.

Também estavam presentes o secretário de saúde do município, Agnaldo Lima, e o secretário de planejamento Paulo Roberto da Silva.

Nicolau fez questão de destacar o trabalho da campanha Juruá Solidário e a solidariedade do povo de Cruzeiro do Sul. “Quero parabenizar o trabalho realizado pela prefeitura, isso aqui é uma pequena ajuda aos servidores da saúde que estão vacinando as pessoas e para os profissionais que estão na linha de frente atendendo os pacientes. O que posso dizer é que fico muito feliz em poder ajudar neste momento tão difícil”, afirmou Nicolau.