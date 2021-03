Idosa de 97 anos que escapou da covid-19 recebe primeira dose da vacina e diz que chegará aos 100 anos

Os clientes da Fricarnes podem contar com o serviço de delivery aos sábados e domingos, quando as quatro lojas estarão com o funcionamento suspenso por conta do novo decreto do governo para conter a pandemia de Covid-19 no Acre.

Durante a semana, o delivery continua funcionando normalmente para quem não quer sair do conforto e segurança do seu lar. A entrega é grátis nas compras à partir de R$ 30,00. Os pedidos devem ser feitos entre as 7h e 17h nas lojas Steak House e Boutique de Carnes, Sobral, Cidade Nova, Senador Guiomard e Brasiléia.

Durante a semana, o horário de funcionamento é das 8h às 20h na Steak House e Boutique de Carnes, localizada na rua Silvestre Coelho, 290, Bosque. Nas demais unidades, a loja funciona das 7h às 18h.

Nos itens, cortes nobres e tradicionais de bovinos, suínos e caprinos, bebidas diversas e temperos especiais. Além disso, o empreendimento entrega todo tipo de acessórios para churrasco, como carvão, louças, camisas, bonés, entre outros.

Abaixo os telefones para delivery e mais informações:

– Steak House e Boutique de Carnes: 99933-0824;

– Cidade Nova: 99992-2385;

– Sobral: 99952-0037;

– Senador Guiomard: 99208-6939 / 99232-0875

– Brasiléia: 99232-6492.