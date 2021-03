Em live, Gladson Cameli afirma que está curado da covid-19 e relata “sensação horrível”

Nunca tantas pessoas se infectaram e morreram por causa da pandemia da Covid-19 no Acre como no atual momento. O mês de março começa com uma velocidade assustadora de contaminação e mortes que contrasta com a lentidão da tão esperada vacina.

Em apenas 5 dias do mês, de acordo com os boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o Acre registrou 1.966 novos casos da doença. O absurdo número significa que quase 400 pessoas (393,2) testam positivo para a Covid-19 todos os dias no estado em média. Antes do dia 1º de março, o estado contabilizava 57.534 casos da doença, nesta sexta-feira, 5, o número de pessoas contaminadas saltou para 59.500.

O resultado já é conhecido e vivido pela população nas últimas semanas. Hospitais lotados, sistemas de saúde público e privado colapsando, servidores da saúde no limite e o governo tentando criar mecanismos para conscientizar a população da urgente necessidade de retomar as práticas de isolamento social.

Com o maior número de doentes e sendo cada vez menor a capacidade de atendimento, as mortes cresceram de forma assustadora nos últimos dias. Desde o dia 1º, 49 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Acre. Isso, sem falar, que os números das últimas 24 horas ainda não foram atualizados. Foi ao longo desta semana que o Acre rompeu a triste barreira das mil vítimas da pandemia. Deste total, 18 vítimas foram de pacientes com mais 70 anos. A maioria é de pacientes com idades que variam dos 50 até os 69 anos de idade.