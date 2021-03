Estudantes já podem conferir a lista de espera do Prouni 2021.1

Selecionados devem comprovar a documentação entre os dias 8 e 12 de março

Participantes que manifestaram interesse em participar da lista de espera para o primeiro semestre de 2021 do Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem realizar a consulta da última etapa da seleção. A divulgação da lista foi antecipada e publicada no final da tarde de ontem (4).

A consulta pode ser feita na página do programa. Já o prazo para os pré-selecionados em lista de espera do Prouni comprovar as informações da inscrição não foi alterado. Entre os dias 8 e 12 de março os participantes devem comprovar as informações fornecidas no momento da inscrição.

Os documentos para comprovação de que o pré-selecionado atende aos critérios do programa devem ser entregues na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. A instituição de ensino deve, obrigatoriamente, entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada.

O candidato deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do Prouni na instituição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato.

Mais de 500 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo do primeiro semestre do Prouni. Cada participante pode escolher até duas opções de curso. Ao todo, foram ofertadas bolsas do programa para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

Em decorrência da data de realização do Enem de 2020, o MEC viabilizou o atual processo seletivo do Prouni ao exigir as notas do último exame que havia sido realizado até então, que foi a edição de 2019 do Enem. Já a seleção do programa para o 2º semestre de 2021 contemplará os estudantes que, tendo perfil para disputar as bolsas do programa, poderão utilizar a nota do Enem de 2020, que será, na ocasião, a edição mais recente realizada do Enem.

*Com informações do Ministério da Educação

Fonte: Agência Educa Mais Brasil