Lista de espera do Prouni do 1º semestre de 2021 está disponível para consulta

A nova rede social Clubhouse estará mais movimentada na noite desta quinta-feira (4) com a realização do show beneficente de artistas nacionais em favor das famílias afetadas pelas enchentes dos rios e que sofrem com a Covid-19 e outros dramas no Estado do Acre.

O show promoverá a campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

O show é organizado pelo Brazilian In Clubhouse e vai reunir a partir das 20 horas artistas nacionais para em nome da música pedir solidariedade e ajuda para o estado, são eles: De Maria, Delão / Fica Comigo, Fantine, Israel Novaes, João Klein, Kell Smith, Matheusinho, Nina, Rodrigo Sepultura, Tico Santa Cruz, Zoo.

Além dos músicos, a sala contará com a participação de moderadores que estão na organização do evento, e alguns recados importantes de outros artistas, entre eles, a acreana Gleici Damasceno, que junto ao coordenador do Voz das Comunidades, Rene Silva, foi responsável em iniciar a mobilização de artistas de todo o Brasil para divulgarem a campanha SOS Acre.

Do Acre também participam as cantoras Lina Grasiela e Iana Sarquis, que foram idealizadoras da Live Solidária, que reuniu artistas acreanos em show na semana passada, com o mesmo intuito.