Bolsonaro e a síndrome do Adão!

Até quando o presidente Jair Bolsonaro vai sustentar o discurso de que a culpa das contaminações e mortes por coronavírus é da imprensa, da esquerda, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, do STF ou dos comunistas da baixa da égua?

Pelo amor de Deus, homem! Foi eleito o presidente da república. Foi escolhido pelo povo nas urnas para governar. Tem apoio dos militares, uma base forte política com o Centrão no Congresso, boa parcela da população gosta dele… o que mais quer?

Deve assumir o comando do combate a pandemia porque milhares de brasileiros estão morrendo. Tem que parar com a dança de rato e o sapateado de catita.

Se o presidente desde o início tivesse enxergado o estrago que a pandemia da Covid-19 fez em outros países, o Brasil não seria essa Torre de Babel. Chegamos à situação ridícula do STF ter que autorizar governadores e prefeitos a comprarem vacinas e o Congresso autorizar o uso emergencial delas porque a presidência está cercada de moscas mortas e puxa-sacos.

O presidente mais parece o Adão no paraíso depois que pecou. A culpa é do satanás, da serpente, da árvore que não deveria estar ali, da fruta, da Eva, do Paraíso e até de Deus que o criou, mas nunca dele. É a síndrome de Adão.

Como disse, ele é o presidente eleito para cuidar, apascentar e proteger o seu povo e não para ficar batendo-boca com quem discorda ou crítica suas posições na imprensa.

O pior é que não aparece um general para lhe dizer que os presidentes também erram e que a guerrilha do Araguaia acabou faz um bom tempo. Chega de mortes!

“Senhor, a culpa é da mulher que tu me deste”. (Adão, no Paraíso, um frouxo)

A morte de Rodson, o choro de Jonas!

O pastor Rodson de Souza faleceu de Covid-19 no Into 11 dias antes de completar 52 anos de idade. Quem o conheceu sabe do bom sujeito que era, principalmente ocupando funções públicas. Um samurai, um servo. O deputado Jonas Lima (PT)o conhecia muito bem. Durante a sessão da Assembleia Legislativa, Jonas chorou o choro de todos nós, não só por Rodson, mas por todas as vítimas do coronavírus.

O olho do furacão

De acordo com os jornais dos EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia e Oceania, o Brasil se aproxima do olho do furacão da pandemia da Covid-19. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para eles, a posição do governo brasileiro é suicida na medida em que continua negando a letalidade do coronavírus e suas mutações.

Os conselheiros do presidente!

O presidente Bolsonaro precisa de assessores que lhe digam que está sujeito a cometer erros que podem ser corrigidos. Todos só dizem amém e sim senhor. Até o general Heleno seria um bom conselheiro. Porém, em todas as fotos que aparece ao lado do presidente está de boca aberta babando com os olhos arregalados.

O bom trabalho da Emurb

A Emurb vem realizando um excelente trabalho na recuperação e manutenção de vias públicas, apesar das chuvas. O prefeito Bocalom e os dirigentes da empresa estão de parabéns pela condução do serviço.

Espaço aberto

O espaço para a Câmara Federal vai estar aberto nas próximas eleições. Novos pretensos candidatos já começam a se organizar. O PSL, por exemplo, já articula uma boa chapa.

. Na ausência de ética, sobram regras, decretos e leis!

. Na China, manifestações políticas em universidades são proibidas, são “imorais”; exatamente o que o governo federal quer fazer no Brasil

. O Ministério da Educação, por meio da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), encaminhou no último dia 7 de fevereiro um ofício em que pede a tomada de providências com objetivo de “prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino”.

. Quem te viu e quem te vê!

. Realmente o tombo de 4,1% na nossa economia não foi o maior do mundo.

. Palavra do Lula:

. Nada de impeachment de Bolsonaro, muito menos o STF andar prendendo deputado federal em função de discurso de ódio.

. Quem tem que resolver é a Câmara.

. Para Lula, o Bolsonaro deve ser reeleito.

. Para Ciro, é preciso derrotar o PT no 1º turno porque qualquer um ganharia de Bolsonaro.

. De acordo com pesquisas, o único que poderia derrotar Bolsonaro em um eventual 2º turno seria o ex-juiz Sérgio Moro.

. Pago para ver!

. Quando a candidatura de Luciano Huck, bom melhor deixar para lá!

