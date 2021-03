Adiar lockdown é para evitar mais aglomeração no início do mês em mercados, diz Acisa

Após o governo do Acre divulgar edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) adiando as medidas restritivas de fechamento do comércio para o próximo final de semana, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) informou ao ac24horas que a decisão partiu de um acordo comum entre entidades do comércio, governo e Ministério Público do Estado do Acre. Para o grupo, implantar um lockdown num final de semana em que as pessoas estão recebendo pagamento salaria acarretaria e mais aglomeração na semana seguinte.

“Fizemos uma rodada de negociações sobre os efeitos do fechamento do comércio neste primeiro final de semana e visto que a maior parte da população faz uma feira mais robusta neste final de semana, porque recebe o salário, chegamos à compreensão de que isso iria aumentar aglomeração a partir da próxima terça-feira”, explicou o presidente da Acisa, Marcello Moura.

De acordo com a entidade, o fechamento do comércio neste início de mês iria causar maior movimentação nos supermercados e poderia até deixar pessoas, que ainda não receberam o salário, sem alimento. “Muitas pessoas esperam para comprar agora na primeira semana. As empresas privadas estão pagando de hoje (4) para amanhã (sexta)”, completa.

Moura destaca que a “Acisa e demais entidades de classe dialogaram e chagaram no consenso de que fechar os supermercados e comércio na primeira semana do mês, quando os funcionários recebem os salários e vão comprar a feira do mês, seria prejudicial à população, causando mais aglomeração nos dias de semana”.